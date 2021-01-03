قوات الاحتلال تهدم منزلًا غرب سلفيت





رام الله - دنيا الوطنهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منزلا في بلدة بديا غرب سلفيت، بزعم البناء في منطقة "ج" دون ترخيص.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بديا وهدمت منزل المواطن سليم سلامة في بلدة بديا.ولفتت المصادر إلى أن سلطات الاحتلال تحججت بالهدم بالبناء دون ترخيص في منطقة مصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو، علما أن سلطات الاحتلال لا تصدر أي تراخيص بناء لفلسطينيين في مناطق "ج".وتتعرض البلدة لهجمة استيطانية واحتلالية متواصلة، حيث قام مستوطنون بأعمال تجريف وتخريب في أراضي المزارعين في منطقتي "خلة عليان" و"خلة حسان" ببلدة بديا تحت حماية قوات الاحتلال وطالت أشجار زيتون وتين وعنب، وأزالوا سلاسل حجرية، وهدموا غرفا زراعية، كما ألحقوا أضرارا كبيرة بالمنطقة.ويوجد في سلفيت 18 تجمعا فلسطينيا مقابل 24 مستوطنة ما بين سكنية وصناعية، وتبلغ نسبة الأراضي المخصصة للبناء الفلسطيني في المحافظة حوالي 6% فقط من المساحة الإجمالية، مقابل 9% لصالح المستوطنين.ويعمل الاحتلال على توسعة المستوطنات وربطها بشبكة مياه وكهرباء وصرف صحي، ليشكل تكتلا استيطانيا يسيطر على مساحة تصل إلى 70% من أراضي سلفيت.وتعتبر "أريئيل" من أكبر المستوطنات في الضفة الغربية، والتهمت آلاف الدونمات من أراضي المواطنين كما أن الاحتلال يسعى لضمها للسيادة الإسرائيلية ضمن مخطط يشمل الأغوار وعدد من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة والقدس.وتعدُّ سلفيت المحافظة الثانية بعد القدس من حيث الاستهداف الاستيطاني، بهدف فصل شمال الضفة عن جنوبها، والهيمنة على المياه الجوفية في المحافظة.