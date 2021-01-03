شاهد: مقطع فيديو يستعرض عمل طواقم الطوارئ برفح بظل يومي الإغلاق

وتعمل طواقم الطوارئ في كل محافظات قطاع غزة، على توفير الخدمات للمواطنين بظل المنع الأسبوعي يومي الجمعة والسبت، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة؛ لتقليل انتشار فيروس (كورونا) في القطاع.





رام الله - دنيا الوطنأنتج مركز سمارت للإنتاج الإعلامي بمدينة رفح، فيديو كليب، يستعرض فيه عمل طواقم الطوارئ في المدينة، في ظل منع الحركة بيومي الإغلاق "الجمعة والسبت".وتناول مقطع الفيديو، عمل طواقم الهلال الأحمر، والشرطة والدفاع المدني، والأطباء والممرضين، وعمال النظافة، وشركة الكهرباء، والعديد من طواقم الخدمات، التي تعمل على مدار الساعة، من أجل توفير الخدمات للمواطنين.