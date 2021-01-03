الحكومة الأردنية: تعاقدنا على 3 ملايين جرعة من لقاحات ضد (كورونا)

296,668، بينما تم تسجيل 3,877 حالة وفاة.



رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، عن أن حكومته تعاقدت على 3 ملايين جرعة من لقاح (كورونا) بينها مليون من (فايزر) و2 مليون من إئتلاف (كوفاكس).وجاء إعلان الخصاونة، خلال تقديم البيان الوزاري أمام مجلس النواب اليوم الأحد، وفق (روسيا اليوم).وقال وزير الصحة الأردني، الدكتور نذير عبيدات اليوم: "إن اللقاحات، التي سيوفرها الأردن لمواطنيه جميعها آمنة وفعالة، وستكون اختيارية ومجانية".وأكد عبيدات في تغريدة عبر صفحته الخاصة على (تويتر) أن الإشاعات عن لقاحات (كورونا)، تعطل جهود مواجهته، داعياً المواطنين إلى التسجيل بهدف تلقي اللقاح.ووصل عدد مصابي (كورونا) في الأردن حتى الساعة إلى