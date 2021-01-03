"الداخلية" بغزة: حتي اللحظة لا يُوجد موعد محدد لفتح (معبر رفح)

وقال في تصريحات لإذاعة (القدس): إن هناك تواصلاً مستمراً مع الجانب المصري، من أجل العمل على إعادة فتح (معبر رفح)؛ لتسهيل سفر المواطنين، مضيفاً: أنه حتي اللحظة لا يوجد موعد محدد لفتحه.



يشار إلى أن (معبر رفح البري) مغلق منذ أكثر من شهر، فيما يطالب عدد كبير من العالقين داخل وخارج القطاع، بضرورة فتحه بأسرى وقت ممكن.











رام الله - دنيا الوطنتحدث الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إياد البزم، اليوم الأحد، عن تطورات وضع (معبر رفح البري).