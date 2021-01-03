شؤون فلسطينية

ارتفاع إصابات الأسرى بفيروس (كورونا) بأحد الأقسام في سجن النقب

ارتفاع إصابات الأسرى بفيروس (كورونا) بأحد الأقسام في سجن النقب
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير، اليوم الأحد، إن عدد الإصابات بين صفوف الأسرى بفيروس (كورونا)  في قسم (3) في سجن (النقب) الصحراوي، وصل إلى 25 إصابة منذ الإعلان عن إصابة أحد الأسرى، يوم الخميس الماضي، وهناك احتمالية لتسجيل المزيد من الإصابات.

وأوضح نادي الأسير في بيان، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن إدارة سجون الاحتلال، نقلت الأسرى المصابين إلى قسم (8) في سجن (ريمون)، لافتًا إلى أنه لا توجد معلومات دقيقة حول الأوضاع الصحية للأسرى المصابين.

واعتبر نادي الأسير، أن استمرار ظهور إصابات جديدة بين صفوف الأسرى، ينذر بتصاعد الخطورة على حياة ومصير الأسرى في سجون الاحتلال، وذلك بما تُشكله بنية السجون من بيئة خصبة لانتشار عدوى الفيروس، خاصة مع انعدام الإجراءات الوقائية الحقيقية واللازمة داخل أقسام الأسرى، واستمرار الاحتلال بحملة التحريض، وفرض مزيد من السياسات العنصرية ضد الأسرى.

وطالب نادي الأسير مجدداً، المؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، بضرورة الضغط على الاحتلال؛ للإفراج عن الأسرى المرضى، وكبار السّن منهم، ووقف عمليات الاعتقال اليومية، والسماح بوجود لجنة طبية محايدة؛ للإشراف على الأسرى صحياً، وضمان توفير الإجراءات الوقائية اللازمة داخل أقسام الأسرى.

يُشار إلى أن قسم (3) يقبع فيه 73 أسيرًا، وهو قسم من 18 قسماً في سجن (النقب) الصحراوي، والذي يقبع فيه ما يزيد عن 1200 أسير.

ومن الجدير ذكره، أن 165 إصابة، سُجلت بين صفوف الأسرى بفيروس (كورونا) منذ بداية انتشار الوباء، كان أعلاها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 في سجن (جلبوع). 

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