شؤون فلسطينية

سلامة معروف: جلسة لخلية الأزمة نهاية الأسبوع لمناقشة الموقف من الإجراءات الحكومية بالقطاع

سلامة معروف: جلسة لخلية الأزمة نهاية الأسبوع لمناقشة الموقف من الإجراءات الحكومية بالقطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، أن جلسة، ستعقدها خلية الأزمة العليا، نهاية هذا الأسبوع، لمناقشة الموقف من الإجراءات الحكومية في القطاع.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، أن النقاش سيتركز حول، إن كان هناك تمديد أو تخفيف أو تشديد للإجراءات، بحسب مستجدات الحالة الوبائية التي تضعها وزارة الصحة.

وقال معروف: إن هناك توصية واضحة من وزارة الصحة، بضرورة تمديد إجراءات الوقاية والسلامة من جائحة (كورونا) وعدم التخفيف منها، مشيراً إلى أن هناك مؤشرات واضحة لإجراءات الوقاية والسلامة، وتأثيرها الإيجابي على الحالة الوبائية وهناك توصية باستمرار العمل بها، وعدم التخفيف منها لفترة إضافية بالحد الأدنى أسبوعين.

وشدد على أن الأضرار الواقعة على صالات الأفراح كجزء مهم من القطاع الاقتصادي، الذي تضرر بنسب متفاوتة، هو مسار حديث دائم ومتابعة من قبل الجهات الحكومية وخلية الأزمة.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة: إن هناك العديد من الطروحات؛ لمحاولة تعزيز صمود أصحاب صالات الأفراح المتضررين، وهناك توصيات رفعت للمستوى الحكومي وخلية الأزمة العليا في إطار السعي الدائم لتعويض كافة الفئات والشرائح التي تضررت بسب جائحة (كورونا).

وكانت وزارة الصحة، بغزة، أكدت في 31 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، بأن اللجان المختصة بالوزارة، تشير إلى أن الإجراءات، التي تم اتخاذها، نجحت في منع استمرار صعود منحنى تسجيل الإصابات، حتى اللحظة.

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بأن القطاع  شهد انخفاضاً في معدل الإصابات اليومي، ومعدل دخول الحالات للمستشفى، وهذا مؤشر جيد على التزام المواطنين، ونجاعة الإجراءات.

وتفرض وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، منذ نحو شهر عدة إجراءات، في محاولة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) في القطاع.

ومن أهم هذه الإجراءات، فرض إغلاق شامل يومي الجمعة والسبت في جميع محافظات القطاع، بالإضافة إلى الإغلاق اليومي من الساعة 6 مساءً حتى السابعة صباحاً.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تهدم منزلًا غرب سلفيت

قوات الاحتلال تهدم منزلًا غرب سلفيت

شاهد: مقطع فيديو يستعرض عمل طواقم الطوارئ برفح بظل يومي الإغلاق

شاهد: مقطع فيديو يستعرض عمل طواقم الطوارئ برفح بظل يومي الإغلاق

الأوقاف: أكثر من 24 تدنيساً للأقصى و46 وقتاً منع الاحتلال رفع الأذان

الأوقاف: أكثر من 24 تدنيساً للأقصى و46 وقتاً منع الاحتلال رفع الأذان

حماس تكشف تفاصيل رسالة تلقاها هنية من الرئيس عباس بشأن الانتخابات

حماس تكشف تفاصيل رسالة تلقاها هنية من الرئيس عباس بشأن الانتخابات

&#34;الداخلية&#34; بغزة: حتي اللحظة لا يُوجد موعد محدد لفتح (معبر رفح)

"الداخلية" بغزة: حتي اللحظة لا يُوجد موعد محدد لفتح (معبر رفح)

رغم الإغلاق الشامل.. مستوطنون يواصلون اقتحام باحات الأقصى

رغم الإغلاق الشامل.. مستوطنون يواصلون اقتحام باحات الأقصى

ارتفاع إصابات الأسرى بفيروس (كورونا) بأحد الأقسام في سجن النقب

ارتفاع إصابات الأسرى بفيروس (كورونا) بأحد الأقسام في سجن النقب

مركز فلسطين: 2000 حالة اعتقال من القدس خلال العام الماضي

مركز فلسطين: 2000 حالة اعتقال من القدس خلال العام الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تهدم منزلًا غرب سلفيت

قوات الاحتلال تهدم منزلًا غرب سلفيت

شاهد: مقطع فيديو يستعرض عمل طواقم الطوارئ برفح بظل يومي الإغلاق

شاهد: مقطع فيديو يستعرض عمل طواقم الطوارئ برفح بظل يومي الإغلاق

رغم الإغلاق الشامل.. مستوطنون يواصلون اقتحام باحات الأقصى

رغم الإغلاق الشامل.. مستوطنون يواصلون اقتحام باحات الأقصى

ارتفاع إصابات الأسرى بفيروس (كورونا) بأحد الأقسام في سجن النقب

ارتفاع إصابات الأسرى بفيروس (كورونا) بأحد الأقسام في سجن النقب

مركز فلسطين: 2000 حالة اعتقال من القدس خلال العام الماضي

مركز فلسطين: 2000 حالة اعتقال من القدس خلال العام الماضي

&#34;الشعبية&#34; في قطاع غزة تختتم أعمال مؤتمر فرعها الثامن

"الشعبية" في قطاع غزة تختتم أعمال مؤتمر فرعها الثامن

الهيئة الإسلامية المسيحية: تهويد واستيطان واقتحامات ممنهجة في ديسمبر 2020م

الهيئة الإسلامية المسيحية: تهويد واستيطان واقتحامات ممنهجة في ديسمبر 2020م

هيئة الأسرى: تردي الحالة الصحية للأسير جمال عمرو

هيئة الأسرى: تردي الحالة الصحية للأسير جمال عمرو

منوعات

ممثل مصري يتهم مي العيدان بمحاولة تحقيق الشهرة على حساب أحمد بدير

ممثل مصري يتهم مي العيدان بمحاولة تحقيق الشهرة على حساب أحمد بدير

رحيل حاتم علي يكشف حقيقة انفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني

رحيل حاتم علي يكشف حقيقة انفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني

القرار النهائي في قضية محمد رمضان حول التطبيع

القرار النهائي في قضية محمد رمضان حول التطبيع

شمس الكويتيك تصف شيرين عبد الوهاب بـ&#34;الجاهلة&#34;

شمس الكويتيك تصف شيرين عبد الوهاب بـ"الجاهلة"

شاهد الصور الكاملة لجنازة وحيد حامد

شاهد الصور الكاملة لجنازة وحيد حامد

رانيا يوسف من جديد..&#34;بيني وبين ربنا عمار&#34;.. &#34;وهكذا مشهد البوسة&#34;..&#34;ويجب اخصاء المتحرش&#34;

رانيا يوسف من جديد.."بيني وبين ربنا عمار".. "وهكذا مشهد البوسة".."ويجب اخصاء المتحرش"

شمس البارودي &#34;لم أجدد اشتراكي في النقابة منذ اعتزالي وهذه الفنانة هاجمتني&#34;

شمس البارودي "لم أجدد اشتراكي في النقابة منذ اعتزالي وهذه الفنانة هاجمتني"

وفاة وحيد حامد.. بعد تكريمه وسط بكاء الفنانين

وفاة وحيد حامد.. بعد تكريمه وسط بكاء الفنانين

إتهام سامو زين بتقليد محمد رمضان

إتهام سامو زين بتقليد محمد رمضان

شاهد: صابر الرباعي &#34;2020 سنة كبيسة عملت فيها 20 مسحة&#34;

شاهد: صابر الرباعي "2020 سنة كبيسة عملت فيها 20 مسحة"

عربي

الحكومة الأردنية: تعاقدنا على 3 ملايين جرعة من لقاحات ضد (كورونا)

الحكومة الأردنية: تعاقدنا على 3 ملايين جرعة من لقاحات ضد (كورونا)

الجزائر.. تبرئة السعيد بوتفليقة من تهمة &#34;التآمر ضد الدولة&#34;

الجزائر.. تبرئة السعيد بوتفليقة من تهمة "التآمر ضد الدولة"

الصومال.. قتلى في هجوم انتحاري استهدف موظفي شركة تركية

الصومال.. قتلى في هجوم انتحاري استهدف موظفي شركة تركية

عودة سودانية للمشاركة في مفاوضات &#34;سد النهضة&#34; الأحد

عودة سودانية للمشاركة في مفاوضات "سد النهضة" الأحد