صحيفة: الشوا يتقدم باستقالته للرئيس عباس وفراس ملحم سيكون المحافظ السادس





ووفق الصحيفة، فإن مجلس إدارة سلطة النقد، أوصى بتعيين فراس ملحم، وهو عضو في المجلس، محافظاً جديداً.











وأضافت: أنه من المتوقع، إصدار مرسوم رئاسي خلال الأسبوع الجاري، يقضي بتعيين ملحم، ليكون المحافظ السادس في تاريخ سلطة النقد.

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (الحياة الجديدة) عن مصادر مصرفية قولها: إن محافظ سلطة النقد، عزام الشوا، تقدم باستقالته للرئيس محمود عباس، فيما تم قبول استقالته.