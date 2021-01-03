صحيفة: الشوا يتقدم باستقالته للرئيس عباس وفراس ملحم سيكون المحافظ السادس
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (الحياة الجديدة) عن مصادر مصرفية قولها: إن محافظ سلطة النقد، عزام الشوا، تقدم باستقالته للرئيس محمود عباس، فيما تم قبول استقالته.
نقلت صحيفة (الحياة الجديدة) عن مصادر مصرفية قولها: إن محافظ سلطة النقد، عزام الشوا، تقدم باستقالته للرئيس محمود عباس، فيما تم قبول استقالته.
ووفق الصحيفة، فإن مجلس إدارة سلطة النقد، أوصى بتعيين فراس ملحم، وهو عضو في المجلس، محافظاً جديداً.
وأضافت: أنه من المتوقع، إصدار مرسوم رئاسي خلال الأسبوع الجاري، يقضي بتعيين ملحم، ليكون المحافظ السادس في تاريخ سلطة النقد.
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