دولي

إسرائيل: عزل نائب قائد سرية بالجيش بعد إلحاقه أضراراً جسيمة بمركبة عسكرية

إسرائيل: عزل نائب قائد سرية بالجيش بعد إلحاقه أضراراً جسيمة بمركبة عسكرية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (والا) الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأنه تم عزل نائب قائد سرية في اللواء السابع في جيش الاحتلال من منصبه.

يأتي ذلك، بعد إلحاقه أضراراً جسيمة بمركبة عسكرية في حادث وقع على حدود قطاع غزة، حيث قاد المركبة دون تصريح.

من جهة أخرى، أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، بأنه تم سرقة أكثر من 90 ألف رصاصة من عيار 5.56 في الأيام الأخيرة من قاعدة (تساليم) التابعة للجيش الإسرائيلي في الجنوب، وأضافت: بأن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقاً في الحادث.

أخبار ذات صلة

منذ أكثر من شهر.. روسيا تسجل أدنى حصيلة للإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

منذ أكثر من شهر.. روسيا تسجل أدنى حصيلة للإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

بنس يقود مسعى للاعتراض على فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية

بنس يقود مسعى للاعتراض على فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية

الهند تُعلن النجاح في عزل السلالة المتحورة من (كورونا) واستزراعها

الهند تُعلن النجاح في عزل السلالة المتحورة من (كورونا) واستزراعها

خبراء يتهمون حكومة ميركل بالإخفاق في تأمين لقاحات (كورونا)

خبراء يتهمون حكومة ميركل بالإخفاق في تأمين لقاحات (كورونا)

&#34;الصحة العالمية&#34;: بوادر للانتصار على فيروس (كورونا) خلال هذا العام

"الصحة العالمية": بوادر للانتصار على فيروس (كورونا) خلال هذا العام

استطلاع بريطاني: جونسون سيخسر مقعده وأغلبيته في البرلمان

استطلاع بريطاني: جونسون سيخسر مقعده وأغلبيته في البرلمان

(كورونا) بالعالم.. نحو مليون و844 ألف وفاة و84 مليوناً و982 ألف إصابة

(كورونا) بالعالم.. نحو مليون و844 ألف وفاة و84 مليوناً و982 ألف إصابة

(مكان): نتنياهو ينوي تخصيص مكان مضمون بقائمة (ليكود) لنائب عربي

(مكان): نتنياهو ينوي تخصيص مكان مضمون بقائمة (ليكود) لنائب عربي

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

ارتفاع إصابات الأسرى بفيروس (كورونا) بأحد الأقسام في سجن النقب

ارتفاع إصابات الأسرى بفيروس (كورونا) بأحد الأقسام في سجن النقب

مركز فلسطين: 2000 حالة اعتقال من القدس خلال العام الماضي

مركز فلسطين: 2000 حالة اعتقال من القدس خلال العام الماضي

&#34;الشعبية&#34; في قطاع غزة تختتم أعمال مؤتمر فرعها الثامن

"الشعبية" في قطاع غزة تختتم أعمال مؤتمر فرعها الثامن

الهيئة الإسلامية المسيحية: تهويد واستيطان واقتحامات ممنهجة في ديسمبر 2020م

الهيئة الإسلامية المسيحية: تهويد واستيطان واقتحامات ممنهجة في ديسمبر 2020م

هيئة الأسرى: تردي الحالة الصحية للأسير جمال عمرو

هيئة الأسرى: تردي الحالة الصحية للأسير جمال عمرو

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

وزيرة الصحة تحذر مجدداً من خطورة تفشي (كورونا) بين الأسرى

وزيرة الصحة تحذر مجدداً من خطورة تفشي (كورونا) بين الأسرى

الطقس: أجواء صافية في فلسطين حتى منتصف الأسبوع

الطقس: أجواء صافية في فلسطين حتى منتصف الأسبوع

منوعات

رحيل حاتم علي يكشف حقيقة انفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني

رحيل حاتم علي يكشف حقيقة انفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني

القرار النهائي في قضية محمد رمضان حول التطبيع

القرار النهائي في قضية محمد رمضان حول التطبيع

شمس الكويتيك تصف شيرين عبد الوهاب بـ&#34;الجاهلة&#34;

شمس الكويتيك تصف شيرين عبد الوهاب بـ"الجاهلة"

شاهد الصور الكاملة لجنازة وحيد حامد

شاهد الصور الكاملة لجنازة وحيد حامد

رانيا يوسف من جديد..&#34;بيني وبين ربنا عمار&#34;.. &#34;وهكذا مشهد البوسة&#34;..&#34;ويجب اخصاء المتحرش&#34;

رانيا يوسف من جديد.."بيني وبين ربنا عمار".. "وهكذا مشهد البوسة".."ويجب اخصاء المتحرش"

شمس البارودي &#34;لم أجدد اشتراكي في النقابة منذ اعتزالي وهذه الفنانة هاجمتني&#34;

شمس البارودي "لم أجدد اشتراكي في النقابة منذ اعتزالي وهذه الفنانة هاجمتني"

وفاة وحيد حامد.. بعد تكريمه وسط بكاء الفنانين

وفاة وحيد حامد.. بعد تكريمه وسط بكاء الفنانين

إتهام سامو زين بتقليد محمد رمضان

إتهام سامو زين بتقليد محمد رمضان

شاهد: صابر الرباعي &#34;2020 سنة كبيسة عملت فيها 20 مسحة&#34;

شاهد: صابر الرباعي "2020 سنة كبيسة عملت فيها 20 مسحة"

دينا الشربيني تثير الجدل باحتفالها بالعام الجديد

دينا الشربيني تثير الجدل باحتفالها بالعام الجديد

عربي

الجزائر.. تبرئة السعيد بوتفليقة من تهمة &#34;التآمر ضد الدولة&#34;

الجزائر.. تبرئة السعيد بوتفليقة من تهمة "التآمر ضد الدولة"

الصومال.. قتلى في هجوم انتحاري استهدف موظفي شركة تركية

الصومال.. قتلى في هجوم انتحاري استهدف موظفي شركة تركية

عودة سودانية للمشاركة في مفاوضات &#34;سد النهضة&#34; الأحد

عودة سودانية للمشاركة في مفاوضات "سد النهضة" الأحد

مطار عدن يستأنف العمل الأحد بعد 4 أيام من التفجيرات

مطار عدن يستأنف العمل الأحد بعد 4 أيام من التفجيرات