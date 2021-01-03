إسرائيل: عزل نائب قائد سرية بالجيش بعد إلحاقه أضراراً جسيمة بمركبة عسكرية

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (والا) الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأنه تم عزل نائب قائد سرية في اللواء السابع في جيش الاحتلال من منصبه.



يأتي ذلك، بعد إلحاقه أضراراً جسيمة بمركبة عسكرية في حادث وقع على حدود قطاع غزة، حيث قاد المركبة دون تصريح.



من جهة أخرى، أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، بأنه تم سرقة أكثر من 90 ألف رصاصة من عيار 5.56 في الأيام الأخيرة من قاعدة (تساليم) التابعة للجيش الإسرائيلي في الجنوب، وأضافت: بأن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقاً في الحادث.