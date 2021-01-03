الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم، حملة دهم وتفتيش في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، واعتقلت خلالها عدداً من المواطنين، بينهم أسير محرر، فيما اندلعت مواجهات في جنين.



واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة جبع جنوب جنين، واعتقلت الشاب أحمد محمد حسين علاونة، بعد مداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته.



واندلعت على إثرها مواجهات، أطلق خلالها الاحتلال القنابل الصوتية وقنابل الغاز السام، دون وقوع إصابات.



وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين عبود أبو هنية وعدي حسين، وصادرت السيارة التي كانا يستقلانها قرب مدخل بلدة

عزون.



وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الحاووز في مدينة الخليل، واعتقلت الأسير المحرر طارق أنور ادعيس، بعد أن داهمت منزله وعبثت بمحتوياته.



وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل، وأطلقت قنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين.



ونصبت قوات الاحتلال، حواجز عسكرية على مدخل بلدتي ترقوميا وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الفتيين حمادة جمال حسن طقاطقة (16 عاماً)، وعمار محمود ثوابتة (16 عاماً)، من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، وإطلاق قنابل الصوت والغاز باتجاه منازل المواطنين.



وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يومياً اقتحامات ليلية متفرقة، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها، خاصة من النساء والأطفال.



وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال شهر تشرين الأول 2020 قرابة (4500) أسير/ ة، منهم (40) أسيرة؛ فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (170) طفلاً.



أما المعتقلون الإداريون، فقد قارب عددهم على (370)؛ وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (68) أمرًا اعتقال إداري، من بينها (38) أمراً جديداً، و(30) تمديدًا.

رام الله - دنيا الوطن