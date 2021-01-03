"التعليم العالي" تصدر إعلاناً بشأن استقبال طلبات قروض الفصل الثاني للطلبة المحتاجين

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ويقدم صندوق الإقراض قروضاً فصلية دورية للطلبة المحتاجين في مؤسسات التعليم العالي، لمساعدتهم في إكمال دراستهم الجامعية.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، بدء صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، باستقبال طلبات قروض الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2020-2021، ولغاية يوم الأحد الموافق 31/1/2021.ودعت الوزارة في بيان صحفي، الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية زيارة موقعها الإلكتروني