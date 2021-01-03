الهند تُعلن النجاح في عزل السلالة المتحورة من (كورونا) واستزراعها

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المجلس الهندي للأبحاث الطبية (ICMR)، على أنه استطاع أن يعزل، ويستزرع السلالة الجديدة المتحورة في فيروس (كورونا)، المكتشفة في بريطانيا مؤخراً.



وأوضح المجلس في تغريدة له عبر (تويتر) بأن الهند نجحت في زراعة سلالة فيروس (كورونا) الجديدة، ولم يتمكن أي بلد حتى الآن من عزل وزراعة الفيروس المتحور بنجاح"، وفق (روسيا اليوم).



وتابع: "الفيروس المتحور مع كل تغييراته المميزة، يتم الآن عزله واستزراعه بنجاح في المعهد الوطني لعلم الفيروسات من العينات السريرية، التي تم جمعها من الوافدين من المملكة المتحدة".



والزراعة هي العملية التي تنمو بها الخلايا في ظل ظروف خاضعة للرقابة، خارج بيئتها الطبيعية بشكل عام.



وكانت وزارة الصحة الهندية، أعلنت عن تسجيل 29 إصابة بفيروس (كورونا) المتحور يوم الجمعة.