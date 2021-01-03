وزيرة الصحة تتحدث عن مستجدات إحضار لقاح (كورونا) لفلسطين والموعد المتوقع







وقالت الكيلة: إن "لقاح (كورونا) من الشركة التي وقعنا العقد معها لن يكون متوفراً قبل بداية شهر شباط/ فبراير، ونعمل على تسريع وصول ولو قسم منه من أجل تطعيم الطواقم الطبية، خاصة التي تعمل في غرف العناية المكثفة والمختبرات ومراكز الفرز". وأضافت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن العقد سيعرض على مجلس الوزراء، من أجل أخذ الموافقة عليه.





من جهة أخرى، حذرت وزيرة الصحة، من خطورة تفشي فيروس (كورونا) بين الأسرى الفلسطينيين، خصوصاً في ظل الاكتظاظ الكبير في السجون، ووجود مئات الأسرى المرضى وكبار السن.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة: إنه تم التوقيع مع إحدى الشركات لإحضار اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) إلى فلسطين.