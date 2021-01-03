عاجل

  • سلامة معروف: هناك توصية باستمرار العمل بإجراءات الوقاية وعدم التخفيف منها لفترة إضافية بالحد الأدنى أسبوعين

  • سلامة معروف: هناك مؤشرات واضحة لإجراءات الوقاية والسلامة وتأثيرها الإيجابي على الحالة الوبائية

  • سلامة معروف: هناك توصية واضحة من وزارة الصحة بضرورة تمديد إجراءات الوقاية والسلامة من جائحة (كورونا)

شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة تتحدث عن مستجدات إحضار لقاح (كورونا) لفلسطين والموعد المتوقع

وزيرة الصحة تتحدث عن مستجدات إحضار لقاح (كورونا) لفلسطين والموعد المتوقع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة: إنه تم التوقيع مع إحدى الشركات لإحضار اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) إلى فلسطين.

وأضافت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن العقد سيعرض على مجلس الوزراء، من أجل أخذ الموافقة عليه.

وقالت الكيلة: إن "لقاح (كورونا) من الشركة التي وقعنا العقد معها لن يكون متوفراً قبل بداية شهر شباط/ فبراير، ونعمل على تسريع وصول ولو قسم منه من أجل تطعيم الطواقم الطبية، خاصة التي تعمل في غرف العناية المكثفة والمختبرات ومراكز الفرز".

من جهة أخرى، حذرت وزيرة الصحة، من خطورة تفشي فيروس (كورونا) بين الأسرى الفلسطينيين، خصوصاً في ظل الاكتظاظ الكبير في السجون، ووجود مئات الأسرى المرضى وكبار السن.

أخبار ذات صلة

ارتفاع إصابات الأسرى بفيروس (كورونا) بأحد الأقسام في سجن النقب

ارتفاع إصابات الأسرى بفيروس (كورونا) بأحد الأقسام في سجن النقب

سلامة معروف: جلسة لخلية الأزمة نهاية الأسبوع لمناقشة الموقف من الإجراءات الحكومية بالقطاع

سلامة معروف: جلسة لخلية الأزمة نهاية الأسبوع لمناقشة الموقف من الإجراءات الحكومية بالقطاع

&#34;الشعبية&#34; في قطاع غزة تختتم أعمال مؤتمر فرعها الثامن

"الشعبية" في قطاع غزة تختتم أعمال مؤتمر فرعها الثامن

الهيئة الإسلامية المسيحية: تهويد واستيطان واقتحامات ممنهجة في ديسمبر 2020م

الهيئة الإسلامية المسيحية: تهويد واستيطان واقتحامات ممنهجة في ديسمبر 2020م

صحيفة: الشوا يتقدم باستقالته للرئيس عباس وفراس ملحم سيكون المحافظ السادس

صحيفة: الشوا يتقدم باستقالته للرئيس عباس وفراس ملحم سيكون المحافظ السادس

هيئة الأسرى: تردي الحالة الصحية للأسير جمال عمرو

هيئة الأسرى: تردي الحالة الصحية للأسير جمال عمرو

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

وزيرة الصحة تحذر مجدداً من خطورة تفشي (كورونا) بين الأسرى

وزيرة الصحة تحذر مجدداً من خطورة تفشي (كورونا) بين الأسرى

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

ارتفاع إصابات الأسرى بفيروس (كورونا) بأحد الأقسام في سجن النقب

ارتفاع إصابات الأسرى بفيروس (كورونا) بأحد الأقسام في سجن النقب

&#34;الشعبية&#34; في قطاع غزة تختتم أعمال مؤتمر فرعها الثامن

"الشعبية" في قطاع غزة تختتم أعمال مؤتمر فرعها الثامن

الهيئة الإسلامية المسيحية: تهويد واستيطان واقتحامات ممنهجة في ديسمبر 2020م

الهيئة الإسلامية المسيحية: تهويد واستيطان واقتحامات ممنهجة في ديسمبر 2020م

هيئة الأسرى: تردي الحالة الصحية للأسير جمال عمرو

هيئة الأسرى: تردي الحالة الصحية للأسير جمال عمرو

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

وزيرة الصحة تحذر مجدداً من خطورة تفشي (كورونا) بين الأسرى

وزيرة الصحة تحذر مجدداً من خطورة تفشي (كورونا) بين الأسرى

الطقس: أجواء صافية في فلسطين حتى منتصف الأسبوع

الطقس: أجواء صافية في فلسطين حتى منتصف الأسبوع

&#34;المقاومة الشعبية&#34;: ندين حادثة الاعتداء الآثم على عناصر الشرطة بمحافظة خانيونس

"المقاومة الشعبية": ندين حادثة الاعتداء الآثم على عناصر الشرطة بمحافظة خانيونس

منوعات

رحيل حاتم علي يكشف حقيقة انفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني

رحيل حاتم علي يكشف حقيقة انفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني

القرار النهائي في قضية محمد رمضان حول التطبيع

القرار النهائي في قضية محمد رمضان حول التطبيع

شمس الكويتيك تصف شيرين عبد الوهاب بـ&#34;الجاهلة&#34;

شمس الكويتيك تصف شيرين عبد الوهاب بـ"الجاهلة"

شاهد الصور الكاملة لجنازة وحيد حامد

شاهد الصور الكاملة لجنازة وحيد حامد

رانيا يوسف من جديد..&#34;بيني وبين ربنا عمار&#34;.. &#34;وهكذا مشهد البوسة&#34;..&#34;ويجب اخصاء المتحرش&#34;

رانيا يوسف من جديد.."بيني وبين ربنا عمار".. "وهكذا مشهد البوسة".."ويجب اخصاء المتحرش"

شمس البارودي &#34;لم أجدد اشتراكي في النقابة منذ اعتزالي وهذه الفنانة هاجمتني&#34;

شمس البارودي "لم أجدد اشتراكي في النقابة منذ اعتزالي وهذه الفنانة هاجمتني"

وفاة وحيد حامد.. بعد تكريمه وسط بكاء الفنانين

وفاة وحيد حامد.. بعد تكريمه وسط بكاء الفنانين

إتهام سامو زين بتقليد محمد رمضان

إتهام سامو زين بتقليد محمد رمضان

شاهد: صابر الرباعي &#34;2020 سنة كبيسة عملت فيها 20 مسحة&#34;

شاهد: صابر الرباعي "2020 سنة كبيسة عملت فيها 20 مسحة"

دينا الشربيني تثير الجدل باحتفالها بالعام الجديد

دينا الشربيني تثير الجدل باحتفالها بالعام الجديد

عربي

الجزائر.. تبرئة السعيد بوتفليقة من تهمة &#34;التآمر ضد الدولة&#34;

الجزائر.. تبرئة السعيد بوتفليقة من تهمة "التآمر ضد الدولة"

الصومال.. قتلى في هجوم انتحاري استهدف موظفي شركة تركية

الصومال.. قتلى في هجوم انتحاري استهدف موظفي شركة تركية

عودة سودانية للمشاركة في مفاوضات &#34;سد النهضة&#34; الأحد

عودة سودانية للمشاركة في مفاوضات "سد النهضة" الأحد

مطار عدن يستأنف العمل الأحد بعد 4 أيام من التفجيرات

مطار عدن يستأنف العمل الأحد بعد 4 أيام من التفجيرات