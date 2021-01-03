"الصحة" بغزة تعلن حصيلة إصابات ووفيات فيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

وبذلك يكون إجمالي تراكمي للمصابين 42377 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 9938 حالة، فيما إجمالي المتعافين 32046 حالة، وإجمالي الوفيات 393 حالة وفاة.



وقالت وزارة الصحة، بغزة: إن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 271 حالة، فيما إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 145 حالة.





رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة، بغزة، صباح اليوم الأحد: إنه بعد إجراء 2331 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 409 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع.كما أعلنت في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع، تسجيل سبع حالات وفاة، وتعافي 280 حالة جديدة من مصابي الفيروس.