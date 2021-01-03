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مطار عدن يستأنف العمل الأحد بعد 4 أيام من التفجيرات

مطار عدن يستأنف العمل الأحد بعد 4 أيام من التفجيرات
رام الله - دنيا الوطن
كشفت السلطات اليمنية، عن أن الملاحة الجوية، ستعود لمطار عدن الدولي، الأحد، بعد 4 أيام من تفجيرات دامية، تزامنت مع وصول الحكومة الجديدة من العاصمة السعودية الرياض.

ووجه وزير النقل اليمني عبد السلام حميد، بعودة الملاحة الجوية وتشغيل الرحلات لمطار عدن الدولي بدءاً من اليوم الأحد، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، وفق (وكالة الأناضول).

وجاء التوجيه، خلال زيارة قام بها حميد للمطار؛ لتفقد عملية تأهيله وإزالة الأضرار التي لحقت به جراء التفجيرات.

وقال حميد: "إننا أمام تحد كبير يتحتم عليا جميعاً أن نتكاتف ونعمل بروح الفريق الواحد؛ لأجل عودة عمل المطار بعد الهجوم الإرهابي الغادر، الذي لن يثنينا عن تفعيل مؤسسات الدولة والحفاظ عليها، رغم الصعوبات والمعوقات".

وأشاد حميد، بالجهود التي بذلتها هيئة الطيران وإدارة المطار والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في تجهيز المطار وإعادة إصلاح الأضرار التي لحقت به جراء الهجمات التي استهدفت المطار في وقت قياسي.

واستهدفت يوم الأربعاء، تفجيرات مطار عدن تزامناً مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة من السعودية، ما أسفر عن 26 قتيلاً وأكثر من 100 مصاب، إضافة إلى أضرار هائلة.

واتهمت وزارة الداخلية اليمنية، جماعة الحوثي بالمسؤولية عن التفجيرات، فيما نفت الجماعة الاتهامات.

وبدأت، الجمعة، عملية إصلاح أضرار الهجمات التي استهدفت المطار، وفق ما أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (حكومي) تمهيداً لإعادة تشغيله.

ويشهد اليمن، منذ 6 سنوات، حرباً بين القوات الحكومية، مدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وبين الحوثيين، المدعومين من إيران من جهة أخرى، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

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