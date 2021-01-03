دولي

استطلاع بريطاني: جونسون سيخسر مقعده وأغلبيته في البرلمان

استطلاع بريطاني: جونسون سيخسر مقعده وأغلبيته في البرلمان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت نتائج استطلاع للرأي، عن أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد يخسر مقعده في البرلمان.

وأكدت النتائج على أن حزبه المحافظ، قد يفقد الأغلبية بالانتخابات المقبلة التي تجري عام 2024 على أقرب تقدير، وذلك بسبب
 الخسارة المحتملة، للكيفية التي تعامل بها جونسون مع خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، وأزمة تفشي فيروس (كورونا)، وفق (الجزيرة نت).

وشمل الاستطلاع أكثر من 22 ألف شخص، وأجرته شركة "فوكال داتا" المتخصصة في جمع البيانات البحثية على مدى 4 أسابيع خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ويعد هذا الاستطلاع، أول تحليل مفصل لآراء البريطانيين بشأن الأسلوب، الذي انتهجه رئيس الوزراء في المحادثات المتعلقة بتنفيذ اتفاق البريكست (Brexit) وكذلك تصديه لوباء (كورونا) بعد أن تراجع الشهر الماضي عن خطط السماح للعائلات بالتجمع في عيد الميلاد، بأنحاء من جنوب إنجلترا لمكافحة انتشار الفيروس.

وجاء في النتائج، أن حزب المحافظين الحاكم سيفقد خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة 81 مقعداً، مما سيفضي إلى خسارته الأغلبية التي يملكها بفارق 80 مقعداً عن حزب العمال المعارض.

وأظهرت نفس النتائج، أن المحافظين سيحصلون على 284 مقعداً، في حين يرجح حصول حزب العمال على 282 مقعداً.

ووفق الاستطلاع، فإن رئيس الوزراء، قد يفقد مقعده في دائرة أكسبريدج، التي تقع غربي لندن.

وكان جونسون، قد حقق فوزاً مدوياً بانتخابات العام الماضي، سمح له بإتمام انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ليلة رأس السنة الجديدة، بعد نحو نصف قرن، كانت فيها عضواً في التكتل الأوروبي.

وربما يرتبط تقييم رئاسته للوزراء بشكل متزايد، بكيفية تعامل حكومته مع جائحة (كورونا) التي أودت بحياة بنحو 74 ألفاً، وأضرت الاقتصاد بشدة.

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