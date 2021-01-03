"المالية" بغزة تُعلن موعد وآلية صرف رواتب موظفيها عن شهر ديسمبر





وقالت في منشور عبر صفحتها على (فيسبوك): إن "صرف راتب شهر كانون الأول/ ديسمبر يوم غدٍ الإثنين، بنفس نسبة وآلية الشهر الماضي".





وأضافت: سيكون ذلك، وفقاً لمعايير السلامة والوقاية، وإجراءات التباعد الشخصي.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية، بغزة، اليوم الأحد، موعد وآلية صرف رواتب موظفيها، عن شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.