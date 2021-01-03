دولي

(كورونا) بالعالم.. نحو مليون و844 ألف وفاة و84 مليوناً و982 ألف إصابة

(كورونا) بالعالم.. نحو مليون و844 ألف وفاة و84 مليوناً و982 ألف إصابة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ نحو مليون و844 ألف وفاة.

كما بلغت حصيلة المصابين، أكثر من 84 مليوناً و982 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 60 مليوناً و97 ألف شخص.

وتواصل الجائحة تفشيها في 218 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم، أمس السبت، تراجعاً محدوداً مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، حيث تم تسجيل551 ألف و603 إصابات جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 8,246 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (2,107 وفيات)، والمكسيك (700 وفاة)، وروسيا (447 وفاة)، وبريطانيا (445 وفاة)، وإيطاليا (364 وفاة).

وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس، التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالمياً، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (232,227 إصابة)، وبريطانيا (57,725 إصابة)، وروسيا (26,301 إصابة)، والهند (21,222 إصابة)، والبرازيل (15,827 إصابة).

ولا تزال الولايات المتحدة الأميركية، في طليعة دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأحد الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (358,682 وفاة)، والبرازيل (195,742 وفاة)، والهند (149,471 وفاة)، والمكسيك (126,851 وفاة)، وإيطاليا (74,985 وفاة).

فيما بينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (20,904,701 إصابة)، والهند (10,324,631 إصابة)، والبرازيل (7,716,405 إصابات)، وروسيا (3,212,637 إصابة)، وفرنسا (2,643,239 إصابة).

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