(مكان): نتنياهو ينوي تخصيص مكان مضمون بقائمة (ليكود) لنائب عربي





وأضاف وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): "أننا لسنا ضد المواطنين العرب، بل فقط ضد الأحزاب العربية التي لا تعترف بدولة إسرائيل والصهيونية"، وفق زعمه.



وقلل نواب من (القائمة المشتركة)، من أهمية هذه التصريحات لرئيس الوزراء، واصفين إياها بكذبة.





وقال النائب منصور عباس: إن على (ليكود) البحث عن أصوات في الخضيرة، وليس في أم الفحم، فيما قال أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة: إن هذه المحاولات، ما هي إلا دعاية انتخابيّة من خلال التوجه لنيل أصوات المواطنين العرب لحزب (ليكود) في الانتخابات البرلمانيّة المقبلة.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين بنيامين في محادثات مغلقة: إنه ينوي تخصيص مكان مضمون في قائمة (ليكود) لـ (كنيست) لنائب عربي، وربما تعيينه وزيراً.