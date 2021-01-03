كيف بدت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد؟
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الأحد الموافق الثالث من كانون الثاني/ يناير 2021 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.22 شيكل.
الدينار الأردني: 4:53 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.91 شيكل.
الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الأحد الموافق الثالث من كانون الثاني/ يناير 2021 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.22 شيكل.
الدينار الأردني: 4:53 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.91 شيكل.
الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
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