كيف بدت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد؟

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الأحد الموافق الثالث من كانون الثاني/ يناير 2021 على النحو التالي:



الدولار الأمريكي: 3.22 شيكل.



الدينار الأردني: 4:53 شيكل.



اليورو الأوروبي: 3.91 شيكل.



الجنيه المصري: 0.21 شيكل.