شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء صافية في فلسطين حتى منتصف الأسبوع

الطقس: أجواء صافية في فلسطين حتى منتصف الأسبوع
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي، وتستمر درجات الحرارة أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة، بحدود 6- 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو بارداً في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي، وتستمر درجات الحرارة أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 6- 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء، يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي، وتستمر درجات الحرارة، أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة  بحدود 6- 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً، وتستمر درجات الحرارة أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 6- 7 درجات مئوية والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة
 والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 18-10 18-10 18-10 بيت لحم 18-10 18-10 18-10
رام الله والبيرة 17-9 17-9 17-9 طولكرم 23-13 23-13 23-13
نابلس 19-11 19-11 19-11 قلقيلية 23-13 23-13 23-13
جنين 22-12 22-12 22-12 سلفيت 18-10 18-10 18-10
طوباس 23-12 23-12 23-12 روابي 19-11 19-11 19-11
الخليل 18-9 18-9 18-9 غزه 24-14 24-14 24-14
أريحا 26-15 26-15 26-15 خانيونس 24-14 24-14 24-14
الأغوار الشمالية 24-13 24-13 24-13 رفح 23-13 23-13 23-13

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