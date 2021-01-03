"المقاومة الشعبية": ندين حادثة الاعتداء الآثم على عناصر الشرطة بمحافظة خانيونس

ودعت لتضافر جميع الجهود المجتمعية والوطنية والرسمية، والتكاتف للخروج من الأزمة الراهنة التي تعصف بشعبنا، وتهدد حياته وصحته.



وتابعت: "نحيي جهاز الشرطة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة، الجنود المجهولين، وكل من يقف في الخط الدفاعي الأول في مواجهة جائحة (كورونا)، كما ونحيي أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، الذين تحلوا بالمسئولية والحرص على سلامة وأمن شعبنا والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة (كورونا).



رام الله - دنيا الوطنأدانت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، حادثة الاعتداء الآثم على عناصر الشرطة الفلسطينية في محافظة خانيونس، من قبل مجموعة من الأفراد، أثناء أداء الشرطة لواجبها الوطني في حفظ الأمن، في ظل الأوضاع الاستثنائية التي نعيشها جراء جائحة (كورونا).وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الاعتداء على عناصر الشرطة، هو خروج على قيم وعادات وتقاليد شعبنا، وهو أمر مرفوض من الكل الوطني، والواجب هو دعم الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية ووزارة الصحة في غزة، لمواجهة أخطار جائحة (كورونا)، ولا يمكن أن يعبر الاعتداء عن العائلات الوطنية الأصيلة التي ترفض أي مساس بالأمن أو الاستقرار في غزة.