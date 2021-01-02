مصر: منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "سينوفارم" الصيني في البلاد

وكانت الوزيرة، استقبلت في 11 كانون الأول/ديسمبر الماضي، في مطار القاهرة، أولى شحنات سينوفارم، التي كانت قادمة من الإمارات العربية المتحدة، التي شاركت في التجارب على اللقاح.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، مساء اليوم السبت، منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "سينوفارم" الصيني في بلادها.وقالت زايد، في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية": "اليوم، حصلنا على موافقة هيئة الدواء المصرية للترخيص الطوارئ لسينوفارم".وذكرت زايد أن أول شحنة من لقاح سينوفارم خضعت لأربعة أنواع من التحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، مٌضيفة: "خرجت كل النتائج بمأمونية اللقاح"، وفق ما نقل موقع (سي إن إن) عربية.