عربي

مصر: منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "سينوفارم" الصيني في البلاد

مصر: منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "سينوفارم" الصيني في البلاد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، مساء اليوم السبت، منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "سينوفارم" الصيني في بلادها.

وقالت زايد، في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية": "اليوم، حصلنا على موافقة هيئة الدواء المصرية للترخيص الطوارئ لسينوفارم".

وذكرت زايد أن أول شحنة من لقاح سينوفارم خضعت لأربعة أنواع من التحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، مٌضيفة: "خرجت كل النتائج بمأمونية اللقاح"، وفق ما نقل موقع (سي إن إن) عربية.

وكانت الوزيرة، استقبلت في 11 كانون الأول/ديسمبر الماضي، في مطار القاهرة، أولى شحنات سينوفارم، التي كانت قادمة من الإمارات العربية المتحدة، التي شاركت في التجارب على اللقاح.

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