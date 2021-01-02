مصر: منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "سينوفارم" الصيني في البلاد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، مساء اليوم السبت، منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "سينوفارم" الصيني في بلادها.
وقالت زايد، في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية": "اليوم، حصلنا على موافقة هيئة الدواء المصرية للترخيص الطوارئ لسينوفارم".
وذكرت زايد أن أول شحنة من لقاح سينوفارم خضعت لأربعة أنواع من التحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، مٌضيفة: "خرجت كل النتائج بمأمونية اللقاح"، وفق ما نقل موقع (سي إن إن) عربية.
أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، مساء اليوم السبت، منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "سينوفارم" الصيني في بلادها.
وقالت زايد، في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية": "اليوم، حصلنا على موافقة هيئة الدواء المصرية للترخيص الطوارئ لسينوفارم".
وذكرت زايد أن أول شحنة من لقاح سينوفارم خضعت لأربعة أنواع من التحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، مٌضيفة: "خرجت كل النتائج بمأمونية اللقاح"، وفق ما نقل موقع (سي إن إن) عربية.
وكانت الوزيرة، استقبلت في 11 كانون الأول/ديسمبر الماضي، في مطار القاهرة، أولى شحنات سينوفارم، التي كانت قادمة من الإمارات العربية المتحدة، التي شاركت في التجارب على اللقاح.
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