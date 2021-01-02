ارزيقات يكشف تفاصيل الاعتداء على شرطي وهو بزي مدني في نابلس





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن إصابته وصفت بالطفيفة، فيما تمت مباشرة التحقيق لمعرفة التفاصيل، و"العمل جارٍ لإحضار المعتدين".

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إن ضابط شرطة، أصيب أثناء مروره وسط نابلس، وهو في إجازته وبزيه المدني، وذلك بعد الاعتداء عليه من قبل أشخاص معروفين.