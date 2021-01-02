ارزيقات يكشف تفاصيل الاعتداء على شرطي وهو بزي مدني في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إن ضابط شرطة، أصيب أثناء مروره وسط نابلس، وهو في إجازته وبزيه المدني، وذلك بعد الاعتداء عليه من قبل أشخاص معروفين.
قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إن ضابط شرطة، أصيب أثناء مروره وسط نابلس، وهو في إجازته وبزيه المدني، وذلك بعد الاعتداء عليه من قبل أشخاص معروفين.
وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن إصابته وصفت بالطفيفة، فيما تمت مباشرة التحقيق لمعرفة التفاصيل، و"العمل جارٍ لإحضار المعتدين".
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