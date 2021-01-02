الأغوار الشمالية.. مستوطنون يهاجمون رعاة الماشية بمنطقة "أم العبر"

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

هاجمت مجموعة من المستوطنين، مساء اليوم السبت، رعاة الماشية في منطقة "أم العبر" بالأغوار الشمالية.



وقال معتز بشارات، مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس: إن عصابة من المستوطنين يسمون أنفسهم "حماة التلال" هاجموا الرعاة في منطقة "أم العبر" أثناء مبيتهم مع أبقارهم في المنطقة.