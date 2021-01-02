شؤون فلسطينية

الأغوار الشمالية.. مستوطنون يهاجمون رعاة الماشية بمنطقة "أم العبر"

الأغوار الشمالية.. مستوطنون يهاجمون رعاة الماشية بمنطقة "أم العبر"
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هاجمت مجموعة من المستوطنين، مساء اليوم السبت، رعاة الماشية في منطقة "أم العبر" بالأغوار الشمالية.

وقال معتز بشارات، مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس: إن عصابة من المستوطنين يسمون أنفسهم "حماة التلال" هاجموا الرعاة في منطقة "أم العبر" أثناء مبيتهم مع أبقارهم في المنطقة.

أخبار ذات صلة

ارزيقات يكشف تفاصيل الاعتداء على شرطي وهو بزيه مدني في نابلس

ارزيقات يكشف تفاصيل الاعتداء على شرطي وهو بزيه مدني في نابلس

الرجوب: حماس تلبي المطلوب واتفاقنا لن يكون تحت الطاولة

الرجوب: حماس تلبي المطلوب واتفاقنا لن يكون تحت الطاولة

سلفيت: إغلاق قرية قيرة بشكل كامل لمدة ثلاثة أيام

سلفيت: إغلاق قرية قيرة بشكل كامل لمدة ثلاثة أيام

قلقيلية: أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

جنين: تسجيل حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: تسجيل حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الخليل: لجان السلامة توجه تنبيهاً شديداً لمنشأتين غير ملتزمتين

الخليل: لجان السلامة توجه تنبيهاً شديداً لمنشأتين غير ملتزمتين

قبها: قد تكون الانتخابات من خلال قائمة موحدة وحماس طلبت ضمانات من الدول الوسيطة

قبها: قد تكون الانتخابات من خلال قائمة موحدة وحماس طلبت ضمانات من الدول الوسيطة

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) يصفوف جالياتنا الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) يصفوف جالياتنا الفلسطينية بالعالم

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الأغوار الشمالية.. مستوطنون يهاجمون رعاة الماشية بمنطقة &#34;أم العبر&#34;

الأغوار الشمالية.. مستوطنون يهاجمون رعاة الماشية بمنطقة "أم العبر"

سلفيت: إغلاق قرية قيرة بشكل كامل لمدة ثلاثة أيام

سلفيت: إغلاق قرية قيرة بشكل كامل لمدة ثلاثة أيام

قلقيلية: أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

جنين: تسجيل حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: تسجيل حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الخليل: لجان السلامة توجه تنبيهاً شديداً لمنشأتين غير ملتزمتين

الخليل: لجان السلامة توجه تنبيهاً شديداً لمنشأتين غير ملتزمتين

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) يصفوف جالياتنا الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) يصفوف جالياتنا الفلسطينية بالعالم

رفضاً لاعتقاله الإداري.. الأسير زبيدي يواصل إضرابه عن الطعام منذ 21 يوماً

رفضاً لاعتقاله الإداري.. الأسير زبيدي يواصل إضرابه عن الطعام منذ 21 يوماً

الشرطة والنيابة العامة تحققان بوفاة شاب بحادث سير في ضواحي القدس

الشرطة والنيابة العامة تحققان بوفاة شاب بحادث سير في ضواحي القدس

منوعات

رانيا يوسف من جديد..&#34;بيني وبين ربنا عمار&#34;.. &#34;وهكذا مشهد البوسة&#34;..&#34;ويجب اخصاء المتحرش&#34;

رانيا يوسف من جديد.."بيني وبين ربنا عمار".. "وهكذا مشهد البوسة".."ويجب اخصاء المتحرش"

شمس البارودي &#34;لم أجدد اشتراكي في النقابة منذ اعتزالي وهذه الفنانة هاجمتني&#34;

شمس البارودي "لم أجدد اشتراكي في النقابة منذ اعتزالي وهذه الفنانة هاجمتني"

وفاة وحيد حامد.. بعد تكريمه وسط بكاء الفنانين

وفاة وحيد حامد.. بعد تكريمه وسط بكاء الفنانين

إتهام سامو زين بتقليد محمد رمضان

إتهام سامو زين بتقليد محمد رمضان

وفاة الكاتب المصري الكبير وحيد حامد

وفاة الكاتب المصري الكبير وحيد حامد

شاهد: صابر الرباعي &#34;2020 سنة كبيسة عملت فيها 20 مسحة&#34;

شاهد: صابر الرباعي "2020 سنة كبيسة عملت فيها 20 مسحة"

دينا الشربيني تثير الجدل باحتفالها بالعام الجديد

دينا الشربيني تثير الجدل باحتفالها بالعام الجديد

براءة رامز جلال من تهمة السرقة

براءة رامز جلال من تهمة السرقة

تعرف على فنانات رفضن الزواج.. أصالة &#34;فشلت&#34; وزينة &#34;أدفع مليون دولار لو تزوجت&#34;

تعرف على فنانات رفضن الزواج.. أصالة "فشلت" وزينة "أدفع مليون دولار لو تزوجت"

شاهد: الجمهور يصف الدكتورة خلود بـ&#34;المريضة&#34; لهذا السبب

شاهد: الجمهور يصف الدكتورة خلود بـ"المريضة" لهذا السبب

عربي

بإطار عدم التدخل بالشؤون الداخلية.. السيسي يؤكد على ثوابت القاهرة لتحقيق دعم التضامن العربي

بإطار عدم التدخل بالشؤون الداخلية.. السيسي يؤكد على ثوابت القاهرة لتحقيق دعم التضامن العربي

نقل عمرو موسى للمستشفى بعد إصابته بفيروس (كورونا)

نقل عمرو موسى للمستشفى بعد إصابته بفيروس (كورونا)

للمرة الأولى منذ شهرين.. الأردن يسجل أقل من 1000 إصابة بيوم واحد

للمرة الأولى منذ شهرين.. الأردن يسجل أقل من 1000 إصابة بيوم واحد

الجزائر: مقتل جنديين و4 إرهابيين في عملية نفذها الجيش غربي البلاد

الجزائر: مقتل جنديين و4 إرهابيين في عملية نفذها الجيش غربي البلاد