الأغوار الشمالية.. مستوطنون يهاجمون رعاة الماشية بمنطقة "أم العبر"
رام الله - دنيا الوطن
هاجمت مجموعة من المستوطنين، مساء اليوم السبت، رعاة الماشية في منطقة "أم العبر" بالأغوار الشمالية.
وقال معتز بشارات، مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس: إن عصابة من المستوطنين يسمون أنفسهم "حماة التلال" هاجموا الرعاة في منطقة "أم العبر" أثناء مبيتهم مع أبقارهم في المنطقة.
هاجمت مجموعة من المستوطنين، مساء اليوم السبت، رعاة الماشية في منطقة "أم العبر" بالأغوار الشمالية.
وقال معتز بشارات، مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس: إن عصابة من المستوطنين يسمون أنفسهم "حماة التلال" هاجموا الرعاة في منطقة "أم العبر" أثناء مبيتهم مع أبقارهم في المنطقة.
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