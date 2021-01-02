الرجوب: حماس تلبي المطلوب واتفاقنا لن يكون تحت الطاولة

أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، أن حركة حماس تلبي المطلوب على طريق إنجاز ما تم التوافق عليه، مشيراً إلى أن "اتفاقنا مع حماس لن يكون على حساب فصائل العمل الوطني ولن يكون تحت الطاولة".



وأضاف في مقابلة عبر (تلفزيون فلسطين): أن الحوار مع حركة حماس لم يتوقف إطلاق خلال الأشهر والأسابيع الماضية.



وتابع بأن "الحوار استمر مع الأخوة في حماس ولم يتوقف إطلاقاً، وحدث لقاء مع حماس أثناء وجودي في قطر".



وأردف الرجوب: بأن أطرافاً إقليمية تدخلت خلال الأيام الأخيرة، ليتوج موضوع المصالحة بالمخرجات التي حصلت على مدار الساعات الأخيرة، وهي بشرى في ذكرى انطلاقة الثورة.



وأعرب عن اعتقاده بأن هذه بشرة خير وانطلاقة في ذكرى انطلاقة الثورة، خاصة في ظل جهد وطني منسجم مع تطلعات شعبنا.



وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح: أهنئ الشعب الفلسطيني بما أُنجز، والمراسلات الإيجابية البناءة التي حصلت بيينا وحماس، والتي أستطيع أن أقول بأنها تؤسس لجهد مشترك وعمل وطني يشارك به الجميع لإنهاء الانقسام وبناء الشراكة وفق انتخابات بالتتالي والترابط".



وشدد الرجوب على أن المرحلة الأولى، ستكون انتخابات للمجلس التشريعي، والثانية، انتخابات الرئاسة، والثالثة تشكيل المجلس الوطنية، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى تعتبر الخطوة الأولى للمرحلة الثالثة.



وأكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أن هناك إصراراً وطنياً فلسطينياً، وأصبحت موازين القوى في القوى السياسية الفلسطينية والنخب، لصالح إنهاء الانقسام، وبناء مجتمع بوجه به مناعة وطنية.