سلفيت: إغلاق قرية قيرة بشكل كامل لمدة ثلاثة أيام





أهلنا الأعزاء في قرية قيرة، بناءً على تطورات الحالة الوبائية والارتفاع المتواصل في أعداد المصابين، ولإتاحة المجال أمام طواقم الطب الوقائي لحصر المخالطين، وإجراء الفحوصات اللازمة، تقرر تمديد إغلاق القرية إغلاقاً شامل لمدة ثلاثة ايام اعتباراً من صباح يوم غدٍ الاحد الموافق:3/1/2021 وتمنع خلالها الحركه نهائياً بما في ذلك الموظفون، وتغلق كافة المحال التجارية والمؤسسات ويسمح فقط بفتح المخابز والصيدليات.



كما يستمر إغلاق المساجد والمقاهي في تجمعات المحافظة التالية: قيرة، سلفيت، الزاوية، رافات، كفرالديك، اسكاكا، حارس. ونؤكد على ضرورة التزام الجميع بالقرارات الاخيرة الصادرة عن الحكومة وباجراءات السلامة الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والتعقيم، ونشدد على الأخوة والاخوات سواء المصابين او المخالطين بضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية المعلنة وعدم اختراق الحجر المنزلي، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

جاء ذلك، في القرار الذي نشرته صفحة المحافظة عبر (فيسبوك) وفيما يلي تفاصيله: