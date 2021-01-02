قلقيلية: أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين
رام الله - دنيا الوطن
قالت محافظة قلقيلية، اليوم السبت، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ أربع إصابات من المخالطين.
قالت محافظة قلقيلية، اليوم السبت، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ أربع إصابات من المخالطين.
والإصابات وفق تصريح نشرته المحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك)، موزعة في: فلامية، بواقع إصابتين، وحبلة، وجيوس بواقع إصابة واحدة.
كما أعلنت المحافظة، تعافي 28 حالة، كانت مصابة بالفيروس، ليصل مجموع الإصابات النشطة، حتى هذا اليوم 2/1/2021 هي (265) إصابة.
كما أعلنت المحافظة، تعافي 28 حالة، كانت مصابة بالفيروس، ليصل مجموع الإصابات النشطة، حتى هذا اليوم 2/1/2021 هي (265) إصابة.
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