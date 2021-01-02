قلقيلية: أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين





والإصابات وفق تصريح نشرته المحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك)، موزعة في: فلامية، بواقع إصابتين، وحبلة، وجيوس بواقع إصابة واحدة.



كما أعلنت المحافظة، تعافي 28 حالة، كانت مصابة بالفيروس، ليصل مجموع الإصابات النشطة، حتى هذا اليوم 2/1/2021 هي (265) إصابة.



رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة قلقيلية، اليوم السبت، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ أربع إصابات من المخالطين.