جنين: تسجيل حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية.
أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة في المحافظة منذ بدء الجائحة، إلى 128، وفق تصريح للمحافظة عبر حسابها على (فيسبوك).
وفي تحديث الحالة الوبائية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، فقد سجلت 52 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 82 حالة شفاء، وبذلك ينخفض عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 694.
وفي تحديث الحالة الوبائية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، فقد سجلت 52 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 82 حالة شفاء، وبذلك ينخفض عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 694.
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