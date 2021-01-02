الخليل: لجان السلامة توجه تنبيهاً شديداً لمنشأتين غير ملتزمتين
رام الله - دنيا الوطن
تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، بخصوص الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، في المحافظة، تمت زيارة ومتابعة 108 منشآت صناعية وتجارية وخدماتية.
ووفق تصريح للمحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك)، لمست اللجان، التزام 106 منشآت منها، بشروط السلامة العامة، ووجهت اللجان تنبيهاً شديداً لمنشأتين غير ملتزمتين.
تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، بخصوص الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، في المحافظة، تمت زيارة ومتابعة 108 منشآت صناعية وتجارية وخدماتية.
ووفق تصريح للمحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك)، لمست اللجان، التزام 106 منشآت منها، بشروط السلامة العامة، ووجهت اللجان تنبيهاً شديداً لمنشأتين غير ملتزمتين.
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