عربي

نقل عمرو موسى للمستشفى بعد إصابته بفيروس (كورونا)

نقل عمرو موسى للمستشفى بعد إصابته بفيروس (كورونا)
عمرو موسى
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن وزير الخارجية المصري، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، عمرو موسى، نقل لتلقى الرعاية الصحية حاليًا في إحدى المستشفيات عقب إصابته بفيروس (كورونا).

ونقل موقع (مصراوي) عن مصدر مقرب من موسى، قوله: أن الأطباء رأوا أن ذلك أفضل رغم أن حالته مستقرة، موضحاً أن حالة موسى الصحية مستقرة، ويخضع للعلاج ببروتوكول الفيروس المعتمد.

يأتي ذلك عقب إعلان إصابة موسى بفيروس (كورونا) المستجد، قبل عدة أيام وخضوعه للعزل المنزلي.

وقال المصدر: إنه يواصل العلاج من خلال بروتوكول العلاج المعتمد للفيروس، مطالبًا محبيه بالدعاء له للخروج من تلك الأزمة.

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