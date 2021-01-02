قوات الاحتلال تعتقل فتى جنوب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، فتى جنوب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية.



وأفاد الناشط الإعلامي، حمد طقاطقة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى حماده جمال حسن طقاطقة (16 عاما) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد اقتحام الاحتلال للبلدة، مشيرا إلى أن تلك القوات أطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاه منازل المواطنين.



يذكر أن بيت فجار تتعرض لاقتحامات مستمرة من قبل الاحتلال في الآونة الأخيرة.