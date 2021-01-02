"الخارجية": تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) يصفوف جالياتنا الفلسطينية بالعالم





وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) إلى 345، واستقرار الإصابات عند 8917 إصابة، وفق تقرير للخارجية وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وأشارت "الخارجية"، إلى أن سفارتنا لدى الجمهورية الإيطالية سجلت حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية للمواطن محمود أبو عيشة ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى خمس حالات.



وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثاني على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 107، وعدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية ليبقى عدد الإصابات 5979 اصابة.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم.