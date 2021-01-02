رفضاً لاعتقاله الإداري.. الأسير زبيدي يواصل إضرابه عن الطعام منذ 21 يوماً

جبريل الزبيدي

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، أن الأسير جبريل الزبيدي (34 عاما) من مخيم جنين، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 21 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري التعسفي.



ولفت رئيس الهيئة اللواء أبو بكر، أن الأسير جبريل زبيدي يقبع في زنزانة انفرادية بقسم رقم 10 بسجن (مجيدو)، وقد اعتقلته سلطات الاحتلال الاسرائيلية بتاريخ 25/2/2020 بتهمة التحريض على الفيسبوك وحكم عليه بالسجن 10 أشهر وغرامة 2000 شيكل، وكان من المقرر الافراج عنه بتاريخ 17/12/2020، الا أنه فوجئ بإحضار مذكرة اعتقال اداري له لمدة 6 أشهر يوم الافراج عنه.



وأضاف ابو بكر، أن الأسير الزبيدي يعاني من ظروف قاسية وصعبة في الزنازين حيث تم سحب جميع الاجهزة الكهربائية والمقتنيات الشخصية منه، ولا يتم اعطاءه حتى ملابس داخلية، كما تجري ادارة السجن تفتيشات مستمرة ومستفزة بحقه على مدار الساعة.



وقال، يعاني الزبيدي بعد 21 يوما من الاضراب من ألم بالمفاصل والعظام وأزمة بالتنفس وقد خسر من وزنه 6 كيلوجرامات حتى الان.



يُشار إلى أن الأسير الزبيدي أسير سابق، أمضى في سجون الاحتلال 12 عاما بشكل متواصل، وأُفرج عنه عام 2016، وهو متزوج وأب لطفلين، وهو شقيق الأسيرين زكريا وداوود الزبيدي.