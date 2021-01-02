دولي

قبل إطلاق حملة ضخمة بالبلاد.. الهند تجري محاكاة لعملية التطعيم ضد (كورونا)

قبل إطلاق حملة ضخمة بالبلاد.. الهند تجري محاكاة لعملية التطعيم ضد (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قامت الهند اليوم السبت، بمحاكاة لعملية التلقيح ضد فيروس (كورونا) في جميع أنحاء البلاد، استعدادا لإطلاق حملة تطعيم (كورونا) قد تبدأ هذا الأسبوع.

وأوصت لجنة حكومية الجمعة باستخدام لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" المضاد للفيروس، وقد تبدأ أولى عمليات الحقن هذا الأسبوع بعد الحصول على الموافقة النهائية لهيئة تنظيم الأدوية الهندية.

 وقام "معهد امصال الهند" (سيروم انستتيوت أوف إنديا) الأكبر في انتاج اللقاحات في العالم، بتخزين عشرات الآلاف من جرعات لقاح "كوفيشيلد" الذي طورته شركة "أسترازينكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وتم تدريب حوالي 96 ألف عامل في مجال الرعاية الصحية على تلقيحه، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

ودارت المحاكاة السبت بشكل خاص على تدريب العاملين في الرعاية الصحية على دمى في المراكز التي تم إنشاؤها خصيصًا لحملة التطعيم القادمة في جميع أنحاء البلاد.

وتعد المملكة المتحدة والأرجنتين أولى الدول التي سمحت بلقاح أسترازينيكا-اكسفورد.

وتطمح الهند، أكثر الدول في العالم تضررا من فيروس (كورونا) المستجد بعد الولايات المتحدة والبرازيل، إلى تطعيم نحو 300 مليون شخص بحلول منتصف عام 2021.

وأودى الفيروس في الهند بحياة 148,994 شخصا من 10,286,709 إصابة، وفق تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية الجمعة استنادا إلى مصادر رسمية.

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