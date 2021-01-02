الشرطة والنيابة العامة تحققان بوفاة شاب بحادث سير في ضواحي القدس

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رام الله - دنيا الوطن

باشرت النيابة العامة التحقيق، فيما باشرت الشرطة اليوم، بإجراءات البحث والتحري في حادث سير نتج عنه وفاة شاب يبلغ من العمر (17 عاماً) من سكان محافظة بيت لحم، في بلدة حزما شرقي القدس المحتلة.



وذكرالناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أن غرفة العمليات في شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول وصول جثة شاب إلى مشفى بيت جالا الحكومي، على الفور تحركت شرطة بيت لحم الى المشفى، وبحضور النيابة العامة والطب الشرعي للكشف على الجثة تبين بأنه تعرض لحادث سير أثناء تواجده داخل بلدة حزما بضواحي القدس مما تسبب في وفاته.



وأضاف ارزيقات: أنه تم التحفظ على السائق تمهيدا لاحالته إلى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.