حماس تُعلق على الأحداث المؤسفة التي شهدتها بلدة كفر عقب بضواحي القدس

صور لثلاثة ضحايا لأحداث بلدة كفر عقب

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رام الله - دنيا الوطن

عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، على الأحداث المؤسفة، التي شهدتها بلدة كفر عقب، شمال القدس اليوم.



وقالت الحركة في بيانها الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنها تتابع ببالغ الأسف، الأحداث المؤسفة التي شهدتها بلدة كفر عقب اليوم، شمال مدينة القدس، وأدت إلى مقتل ثلاثة مواطنين، وإصابة عدد آخر في شجار عائلي.



ودعت حماس إلى تغليب لغة العقل وحقن الدماء، والاحتكام للقانون، والابتعاد عن لغة الثأر، التي تهدد السلم الأهلي داخل المجتمع.



وأضافت: "إننا اليوم بحاجة لمزيد من التكاتف، ورص الصفوف في وجه الاحتلال، وتوحيد جهود أبناء شعبنا ضد الاحتلال وقطعان المستوطنين، الذين يعيثون في الأرض فساداً، ودفع الغالي والنفيس لحماية الأرض والمقدسات".



وتقدمت حماس بالتعزية لعائلات القتلى، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونسأل الله، أن يجنب شعبنا الفتن، فالمشهد الذي رسمه أبناء القدس في مسجد النبي موسى، هو النبض الحقيقي للقدس وأهلها، الذين يشكلون خط الدفاع الأول عن المقدسات.