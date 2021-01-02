"الصحة" بغزة: 409 إصابات بفيروس (كورونا) ليوم السبت

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة بغزة، تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية ليوم السبت.



وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه بذلك ليكون العدد الكلي للإصابات 409 إصابات بعد فحص 2331 بنسبة إصابة 17%.



وكان مدير مستشفى غزة الأوروبي، يوسف العقاد، أكد أنه في الأسابيع الأخيرة، طرأ انخفاض طفيف في منحنى الإصابات بفيروس (كورونا) في قطاع غزة.



وقال العقاد، في تصريح لإذاعة (صوت الأقصى): "يوجد ثبات بالمسطح، فيما يتعلق بالحالات الجديدة، وهناك انخفاض بعدد الإصابات الخطرة التي تصل إلى مستشفى غزة الأوروبي".



وأشار إلى أن إغلاق يومي الجمعة والسبت، كان له أثر على ثبات الحالة الوبائية وانخفاضها بشكل طفيف، وكلما التزم المواطنون بالإجراءات الوقائية، ستعود الحياة لطبيعتها، وعدم الالتزام قد يجعلنا نلجأ لتمديد الإغلاق الأسبوعي، أو حتى الوصول للإغلاق العام.