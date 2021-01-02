القبض على 11 شخصاً لقيامهم بالإخلال بالنظام والأمن العام في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة والأجهزة الأمنية مساء أمس، القبض على 11 شخصاً لقيامهم بالإخلال بالنظام والأمن العام في إحدى بلدات محافظة جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناءً على بلاغ عن وجود مجموعة من الاشخاص يقومون بأعمال شغبٍ واغلاق الشارع العام بإلقاء الحجارة وأشعال الإطارات وذلك إحتجاجا على قيام الشرطة والأجهزة الأمنية بتطبيق قانون الطوارئ والإغلاق، على الفورتحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية الى المكان وتم تفريق المتواجدين والقاء القبض على 11 شخصاً.



وأكدت الشرطة التحفظ عليهم لحين إحالتهم إلى النيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.