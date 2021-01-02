تركيا تسجل انخفاضاً بسيطاً في عدد وفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أظهرت بيانات وزارة الصحة في البلاد، انخفاض عدد الوفيات إلى 202، في الساعات 24 الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 21295، وذلك في اليوم الثاني لإجراءات عزل عام مدتها أربعة أيام.



وانخفض عدد حالات الإصابة الجديدة إلى 11180 خلال الفترة نفسها من 12203 في اليوم السابق، ليصل إجمالي حالات الإصابة في تركيا إلى مليونين و232035 منذ تفشي المرض في أوائل العام الماضي.





رام الله - دنيا الوطنسجلت تركيا اليوم السبت، انخفاضاً بسيطاً في عدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).