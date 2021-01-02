إسرائيل: استمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو للأسبوع الـ 30 على التوالي



وقامت الشرطة باعتقال ثمانية من المتظاهرين، بعد أن قاموا بسد المدخل الخلفي للمسكن، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وأكد المتظاهرون، أن محاولة مجهولين إضرام النار في خيمة الاعتصام في المكان لن تردعهم عن مواصلة الاحتجاجات



وكان المئات من المحتجين قد قامو اليوم بالتظاهر في بفتركات وجسور في انحاء مختلفة من إسرائيل.





وفي مفترق يفنيئل بشمال إسرائيل، أصيبت امراة من المتظاهرين بجروح طفيفة جراء تعرضها للرشق بالحجارة من جانب مؤيدي نتنياهو.

ونظمت التظاهرة الرئيسية قرب المسكن الرسمي لنتنياهو في وسط القدس، حيث احتشد آلاف المتظاهرين حاملين شعلا ولافتات مناوئة لرئيس الوزراء الإسرائيلي.