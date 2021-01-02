للمرة الأولى منذ شهرين.. الأردن يسجل أقل من 1000 إصابة بيوم واحد





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 26 وفاة و903 إصابات جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.





وبذلك يرتفع العدد الإجمالي في المملكة، منذ بدء تفشي الفيروس، إلى 3877 وفاة و296668 إصابة.



وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 18805 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 80 حالة، فيما غادرت 53 حالة.



ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 686 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 548 بنسبة إشغال بلغت 13 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 239 بنسبة إشغال بلغت 25%.



كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 119 جهازا بنسبة إشغال بلغت 13%.



رام الله - دنيا الوطنسجل الأردن اليوم السبت، أقل من 1000 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، بيوم واحد، وذلك للمرة الأولى منذ نحو شهرين.