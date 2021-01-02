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شؤون فلسطينية

ملادينوف: الفلسطينيون سيتمكنون من الاستفادة من التطبيع

ملادينوف: الفلسطينيون سيتمكنون من الاستفادة من التطبيع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف: إن الفلسطينيين سيتمكنون من الاستفادة من التطبيع. 

وأضاف في تصريحات أبرزتها صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، في إشارة إلى الفلسطينيين: "هم غاضبون جدًا الآن، لكن لو تركوا عواطفهم جانبًا وفكروا، فإن الأردن ومصر يتمتعان بكفاءة كبيرة لدفع إسرائيل للقيام بإجراءات معينة".

وتابع ملادينوف: "إذا كان لـ 4 أو 6 أو 10 دول عربية سفارات في تل أبيب، فسيكون لديهم وسيلة ضغط على إسرائيل، وفق تعبيره.

يشار إلى أن أربع دول عربية أعلنت خلال الأيام والأسابيع والأشهر القليلة الماضية، عن التوصل لاتفاقات تطبيع مع إسرائيل، وهم الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

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