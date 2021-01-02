الشرطة تحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

حررت الشرطة اليوم عدة مخالفات لسائقين ومواطنين وأصحاب محال تجارية لعدم التزامهم بإجراءات السلامة العامة في جنين .



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وأثناء متابعة دوريات الشرطة لمدى التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة، فقد قامت الشرطة بتحرير 353 مخالفة بحق مواطنين وأصحاب محال تجارية وسائقي مركبات.