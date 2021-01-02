فتح: موافقة حماس على إجراء الانتخابات بالتتالي خطوة إيجابية بطريق إنهاء الانقسام

علقت حركة التحرير الوطني، الفلسطيني (فتح)، اليوم السبت، على موافقة حركة حماس، بشأن إجراء الانتخابات بالتتالي.



وقالت على لسان رئيس المكتب الاعلامي مفوضية التعبئة والتنظيم، منير الجاغوب، إن "موافقة حركة حماس على إجراء الانتخابات بالتتالي خطوة إيجابية في طريق إنهاء الانقسام".



وأضافت: "فالانتخابات هي مدخل مهم للخروج من الحالة الرّاهنة بكل ما تسبّبه من ضرر للقضية الفلسطينية".



وأعلنت الرئاسة الفلسطينية، أن رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، تسلم رسالة خطية من إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، نقلها له جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح).



وبعد الاطلاع على الرسالة، أعطى الرئيس توجيهاته للرجوب، بإبلاغ حركة (حماس) بترحيبه بما جاء في الرسالة، بشأن إنهاء الانقسام، وبناء الشراكة وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال انتخاباتٍ ديمقراطية بالتمثيل النسبي الكامل، انتخابات تشريعية ورئاسية، ومجلس وطني بالتتالي والترابط، وتأكيده على التزام حركة (فتح) بمسار بناء الشراكة والوحدة الوطنية.



وقد قرر الرئيس، دعوة الدكتور حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، للاجتماع به لبحث الإجراءات الواجبة الاتباع لإصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات وفق القانون، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



رام الله - دنيا الوطن