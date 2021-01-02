جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة اليوم على مطلوبين للعدالة وضبطت مركبات غير قانونية في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر في المحافظة قامت الشرطة وبمساندة الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على 40 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 54 مذكرة قضائية، كما ضبطت الشرطة أربع مركبات غير قانونية في جنين.



وأضافت: أنه تم التحفظ على المطلوبين تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.