"النضال الشعبي" تدعو الرئيس عباس لإصدار المراسيم للانتخابات

الرئيس عباس خلال اجتماع القيادة الفلسطينية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

رحبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بالرد الإيجابي الذي جاء من حركة حماس، للرئيس محمود عباس اليوم السبت.



وقال الناطق الرسمي للجبهة، عوني ابو غوش ،انه ان الاوان لبناء شراكة وطنية وإنهاء الانقسام، والمدخل لذلك انتخاباتٍ ديمقراطية بالتمثيل النسبي الكامل، وانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بالتتالي والترابط، لتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني في ظل المتغييرات الاقليمية والدولية، والتفرغ نحو مواجهة تحديات المرحلة.



ودعا أبو غوش الرئيس محمود عباس للإسراع في إصدار المرسوم الرئاسي حول الانتخابات، مجدداً التأكيد الحرص على المسار الديمقراطي باعتباره المدخل الرئيس لانهاء الانقسام والمصالحة الوطنية.



وأكد أن تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية نقطة الارتكاز لتعزيز الصمود الوطني الفلسطيني وبناء الشراكة الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.



كما ثمن أبو غوش جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة في ملف المصالحة الوطنية والتي كانت وما زالت تدعم هذا الملف.