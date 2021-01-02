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الجزائر: مقتل جنديين و4 إرهابيين في عملية نفذها الجيش غربي البلاد

الجزائر: مقتل جنديين و4 إرهابيين في عملية نفذها الجيش غربي البلاد
الجيش الجزائري
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، مقتل اثنين من الجنود، بالإضافة إلى أربعة إرهابيين،  خلال عملية بحث وتمشيط في تيبازة غربي العاصمة.

وأضافت في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): بأن كتيبة من الجيش تمكنت من القضاء على أربعة إرهابيين واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنكوف، بندقية رشاشة من نوع (RPK) و(02) بندقيتين مضختين، بعد الاشتباك مع مجموعة إرهابية خطيرة.

وقالت: "أثناء هذه العملية استشهد في ميدان الشرف الرقيب مباركي سعد الدين والعريف أول قايد عيشوش عبد الحق".

وتقول الوزارة: "تأتي هذه العملية مع بداية سنة 2021 التي ستكون، بإرادة وتضحيات أبناء الجيش الوطني الشعبي، حاسمة في القضاء على الفلول الإرهابية"، و"تؤكد مجددا حرص وعزم قواتنا المسلحة على الحفاظ على الأمن والاستقرار عبر ربوع الوطن".

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