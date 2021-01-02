قلقيلية: عشرات حالات الاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

مواجهات في كفر قدوم - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.



وأفاد منسق المقاومة الشعبية مراد شتيوي، بأن عدداً كبيراً من جنود الاحتلال اقتحموا البلدة عقب انطلاق المسيرة، وأطلقوا وابلا من قنابل الغاز والصوت ما أدى إلى وقوع عشرات الاصابات بالاختناق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).