الديمقراطية تكشف تفاصيل رسالة هنية لـ "حواتمة" بشأن موافقة حماس على إجراء الانتخابات

نايف حواتمة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن أمينها العام، نايف حواتمة تلقى رسالة من إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مؤخراً.



وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هنية أكد في رسالته إلى حواتمة استعداد حماس "للمضي في عملية المصالحة والشراكة الوطنية (...)، بدءاً من اتفاقات القاهرة، وكان آخرها تفاهمات اسطنبول ومخرجات اجتماع الأمناء العامين".



كما أكد هنية "جاهزية حماس لإنجاز هذه الخطوات"، متمثلة في "انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، وانتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني" ... "بحيث تتم الانتخابات بالتوالي والترابط خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار المرسوم الرئيسي حول الانتخابات، على أن يصار بعد ذلك إلى حوار وطني للاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بإجراء الانتخابات في تواريخها".



وأشارت الجبهة في بيانها إلى ما بثته وسائل الإعلام عن ترحيب الرئيس محمود عباس، بموقف حماس، وعزمه التشاور مع الدكتور حنا ناصر، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات لدراسة قضية إصدار مرسوم الدعوة للانتخابات.



وختمت الجبهة بالترحيب بما يمكنه أن تعكس هذه التطورات من أجواء توافقية، تؤدي في نتائجها إلى إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، وتكريس مبادئ الشراكة الوطنية بين فصائل العمل الوطني الفلسطيني كافة، واستنهاض وتعبئة القوى الوطنية في مواجهة الاحتلال والاستيطان والضم.