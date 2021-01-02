إيران: إسرائيل تحاول إشعال حرب بالتخطيط لهجمات على القوات الأمريكية بالعراق
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، إن إسرائيل تحاول إشعال حرب بالتخطيط لهجمات على القوات الأمريكية في العراق.
وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إيران: بأن هناك "معلومات تشير إلى أن عملاء إسرائيل في العراق يتآمرون لشن هجمات على الأميركيين لجر ترامب إلى حرب".
ووجه ظريف رسالة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بقوله: "احذر المصيدة فأي لعب بالنار سيقابل برد جاد ولا سيما على أصدقائك المقربين"، وفق ما نقلت قناة (الميادين).
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، إن إسرائيل تحاول إشعال حرب بالتخطيط لهجمات على القوات الأمريكية في العراق.
وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إيران: بأن هناك "معلومات تشير إلى أن عملاء إسرائيل في العراق يتآمرون لشن هجمات على الأميركيين لجر ترامب إلى حرب".
ووجه ظريف رسالة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بقوله: "احذر المصيدة فأي لعب بالنار سيقابل برد جاد ولا سيما على أصدقائك المقربين"، وفق ما نقلت قناة (الميادين).
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