إيران: إسرائيل تحاول إشعال حرب بالتخطيط لهجمات على القوات الأمريكية بالعراق









رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، إن إسرائيل تحاول إشعال حرب بالتخطيط لهجمات على القوات الأمريكية في العراق.وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إيران: بأن هناك "معلومات تشير إلى أن عملاء إسرائيل في العراق يتآمرون لشن هجمات على الأميركيين لجر ترامب إلى حرب".ووجه ظريف رسالة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بقوله: "احذر المصيدة فأي لعب بالنار سيقابل برد جاد ولا سيما على أصدقائك المقربين"، وفق ما نقلت قناة (الميادين).